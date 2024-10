In occasione dell'inaugurazione dell'intera metro M4 alla fermata di San Cristoforo è stata anche svelata la targa commemorativa in ricordo di Raffaele Ielpo. L'operaio morì il 13 gennaio del 2020 nei cantieri della metropolitana di piazza Tirana.

Al svelare la targa, presenti i familiari di Ielpo, il sindaco Giuseppe Sala e il ministro, Matteo Salvini. La banda del comune ha per l'occasione suonato il Silenzio



