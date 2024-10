Pogacar: 'Il doping? Non voglio correre il rischio di ammalarmi'

"Il ciclismo è vittima del suo passato, ma sarebbe stupido mettere a rischio la propria salute per 10 anni di carriera". Lo dice Tadej Pogacar, dominatore dell'annata ciclistica, rispondendo a una domanda sui sospetti doping che lo riguardano, alla vigilia del Giro di Lombardia.

"Ci saranno sempre gelosie e sospetti, non posso farci nulla - ha detto ancora il campione del mondo - Storie di dominio ce ne sono ovunque, negli affari come nello sport. Dura qualche anno, finché non arriva un nuovo talento. Se metti a rischio la tua salute per 10 anni di carriera, è come buttare via la tua vita: non voglio correre il rischio di ammalarmi"



