Milano Wine Week, premiate tre startup

A Palazzo Bovara, nell'headquarter della manifestazione 'Milano Wine Week', si è concluso oggi il Wine Innovation Day, che ha messo al centro della scena le 10 startup finaliste di Wine in Action, il primo programma di accelerazione per sostenere la crescita delle startup che operano nel settore vitivinicolo con un focus su sostenibilità e innovazione.

Sono Dewy, Visioning e Green Ant le tre realtà premiate da una giuria di esperti. Le startup vincitrici, selezionate tra le 10 finaliste, "hanno dimostrato un approccio all'avanguardia nella gestione delle risorse, nella valorizzazione delle materie prime in ottica di economia circolare, ma anche nel monitoraggio avanzato dei vigneti, con l'obiettivo di promuovere una viticoltura più resiliente, efficace e responsabile dal punto di vista ambientale".

"Come primo produttore di vino al mondo, l'Italia ha il compito di essere un punto di riferimento non solo per la qualità e l'eccellenza dei prodotti che esportiamo all'estero, ma anche per la tecnologia e le soluzioni sostenibili", ha detto Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week.

Il progetto è nato dalla collaborazione con LifeGate Way, il primo ecosistema in Italia dedicato alle startup sustainable native, e Milano Wine Week.



