La Russa, a inizio 2025 c.destra indichi il candidato per Milano

"Mi auguro che, questa volta, con l'inizio dell'anno nuovo ci sia già una indicazione" del candidato sindaco del centrodestra a Milano. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine dell'evento promosso da Fratelli d'Italia in città, 'Far crescere insieme l'Italia'.

"Io credo che a Milano noi abbiamo l'ambizione di vedere un sindaco di centrodestra, sarebbe strano se non fosse così - ha aggiunto -. Ma non deve essere solo un fatto di assemblaggio di voti, come sta avvedendo in questa giunta" di centrosinistra, "che costringe il povero Sala a non poter prendere mai una decisione. Su Israele deve stare attento, su San Siro non se ne parla. Ma non perché lui non ha idea ma perché è un insieme assemblato di gente".

"Noi abbiamo l'ambizione opposta, cioè di preparare una maggioranza coesa a Milano, con un programma preciso e su questo programma e su questa coesione poi costruire una maggioranza con un sindaco adeguato - ha concluso -. Nelle ultime occasioni abbiamo troppo ritardato l'individuazione comune di un candidato sindaco".



