Eurolega: EA7 Milano - Paris 79-74

L'EA7 Milano le proverbiali sette camicie ma conquista la prima vittoria stagionale in Eurolega.

Dopo la debacle al debutto contro l'AS Monaco, l'Olimpia scava nel proprio orgoglio nel finale di gara per avere la meglio del Paris Basketball (79-74). Sotto di 8 a 5' dalla sirena, alza la testa e costruisce un parziale di 12-2 per il sorpasso (75-73) con un gancio di LeDay (13) a 1'52'' dal termine. Il punto esclamativo per suggellare la vittoria lo piazza Shields, autore di una ripresa sontuosa - dove realizza 19 sui suoi 21 totali -.

Vittoria di carattere ma le difficoltà restano: attacco farraginoso e basato sugli isolamenti di Shields e Mirotic (15), difesa che fatica a contenere gli esterni. La prova del folletto Shorts (175 centimetri) è la dimostrazione delle difficoltà dell'Olimpia a fermare i playmaker avversari.

"Nel finale siamo riusciti a restare coesi - evidenzia coach Messina - e conquistare rimbalzi importanti. È meglio poter imparare dai nostri errori dopo una vittoria".



