Ciclista contro portiera di un'auto a Milano, è gravissimo

Un ciclista di 35 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo di Milano, dopo un grave incidente avvenuto in via Soperga poco prima delle 21. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, sembrerebbe che l'uomo in sella alla bicicletta abbia impattato violentemente contro la portiera aperta di un'auto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza e un'automedica per soccorrere il 35enne in condizioni gravissime.

Presenti anche gli agenti della polizia locale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA