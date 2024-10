Anaci Milano, rinviare l'accensione dei riscaldamenti

Per quanto riguarda l'accensione dei riscaldamenti "dobbiamo fare chiarezza: noi abbiamo sempre detto che occorre prestare attenzione e tutelare le categorie deboli, ossia bambini, anziani e persone malate. Dobbiamo capire quali devono essere le priorità, se sono ambientali o economiche. Laddove le temperature esterne lo permettono, cercare di ritardare l'accensione dei riscaldamenti non è proprio così scandaloso". Così Leonardo Caruso, presidente di Anaci Milano, a margine della 15esima edizione dell'Anaci day in corso a Milano presso gli East and Studios di via Mecenate, dopo le polemiche dei giorni scorsi con il sindaco Giuseppe Sala sull'accensione dei riscaldamenti, che in città sarà possibile dal 15 ottobre.

"In giornate come questa, se si riesce a ridurre e contenere i costi diventa importante. Noi che gestiamo le economie sappiamo che cosa succede alla fine dell'anno - ha concluso -. E comunque mi piace ricordare che, quando qualche annetto fa il costo del metano era di 300 euro al megawattora, ci siamo dimenticati di bambini, anziani e delle persone malate e abbiamo preferito occuparci degli aspetti economici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA