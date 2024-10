Aci,a Erba iniziative su guida sicura e mobilità sostenibile

Nell'ambito delle iniziative legate al Rally 43° Trofeo Villa d'Este Aci Como, in programma il 12 e 13 ottobre, l'Automobile Club di Como ha organizzato stamattina due eventi per promuovere sicurezza stradale e mobilità sostenibile.

Sono intervenuti, oltre al presidente Aci Como Enrico Gelpi, il sindaco di Erba Mauro Caprani, il presidente di Lariofiere Fabio Dadati, il presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca, il comandante della Polizia Stradale di Como Antonio Prina, in rappresentanza del Provveditorato agli Studi di Como il professor Jonathan Molteni, il consigliere ACI Como Enrico Guggiari, il consigliere del Comune di Erba Severino Rusconi e per Atlante Italia il funzionario Nicolò Aiazzi.

Nella prima mattinata Aci Como, in collaborazione con il Provveditorato agli Studi della provincia di Como, ha realizzato un evento per circa 120 studenti delle scuole superiori, provenienti dagli istituti Romagnosi di Erba e Pascoli di Como.

L'incontro ha previsto una sessione teorica e una pratica.

Grazie alla collaborazione con istruttori di Aci Vallelunga e l'Autoscuola ACI READY2GO di Como, gli studenti hanno partecipato a un test drive e a prove con simulatore di guida avanzato sul bagnato, così da misurare le capacità di controllo del veicolo e le prestazioni su fondo scivoloso.

In mattinata si è anche svolta l'inaugurazione delle prime colonnine di ricarica dei veicoli elettrici a Erba. L'iniziativa si colloca nel contesto del progetto RicaricACI, ideato dall'Automobile Club Como. Le due stazioni di ricarica Atlante, della potenza di 22 Kw e 60 Kw, sono state installate in via Adua 2, nei pressi della Delegazione Aci Como. Per incentivare l'utilizzo di queste infrastrutture green, i cittadini residenti di Erba e i soci ACI potranno usufruire del servizio a tariffe agevolate. Sarà sufficiente scaricare la App myAtlante, registrarsi e inviare richiesta ad ACI Como.

L'installazione delle colonnine di ricarica, effettuata ad opera dell'Ati Atlante-Cicalese Impianti, è frutto dell'adesione del comune di Erba al progetto RicaricACI di Aci Como che prevede di installare stazioni di ricarica presso il nel comune di Como e nei 18 sede di delegazioni ACI sul territorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA