Zanetti: 'Capo ultrà mi accennò la questione biglietti'

Il capo ultrà Marco Ferdico "mi accennò la questione" biglietti per la finale di Champions del 2023 e "io ne parlai con la base della dirigenza", non con Marotta. Lo ha spiegato Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, sentito come teste oggi nell'inchiesta milanese sulle curve. L'ex capitano interista ha detto di non aver subito mai pressioni, minacce, intimidazioni e che parlava con i capi della curva, ma sempre in un clima "tranquillo". E questi non "facevano mai nulla di male" nei confronti del club. Ha negato di aver avvisato Ferdico di un monitoraggio della polizia sulla curva. "Non è vero", ha detto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA