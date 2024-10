'Una stoccata contro il cancro', la scherma aiuta la ripresa

Si chiama 'una stoccata contro il cancro' l'iniziativa che vede uniti il Pio Albergo Trivulzio di Milano e la Federazione Italiana Scherma con il sostegno di Regione Lombardia. Il progetto prevede corsi di scherma per pazienti oncologici che stanno facendo o hanno terminato il percorso postoperatorio. Una attività che aiuta a rafforzare il fisico ma è di aiuto anche alla mente per affrontare a viso aperto la malattia.

L'evento inaugurale è il programma il prossimo 16 ottobre quando al Pat, alle 18, si esibiranno schermidori normodotati e paralimpici delle principali sale di scherma di Milano. Fra i partecipanti Maria Navarria e Giulia Rizzi, oro a squadre nella spada alle olimpiadi di Parigi, e l'argento di Rio Paolo Pizzo.

Siamo "certi dell'impatto positivo che avrà sui pazienti oncologici e sulle loro famiglie in un percorso condiviso di cura" ha detto il commissario del Pio Alberto Trivulzio Francesco Paolo Tronca. "Nella scherma, ogni movimento è frutto di concentrazione, coordinazione e strategia - ha sottolineato Federica Picchi, sottosegretaria allo Sport di Regione Lombardia, che ha finanziato il progetto - . Questa arte ci insegna a gestire la paura, a rimanere concentrati anche sotto pressione e a combattere con determinazione, ma anche con rispetto verso l'avversario. Sono questi aspetti che possono trovare un profondo parallelismo nel percorso di guarigione da una malattia come il cancro".

'Una Stoccata contro il Cancro' rientra nell'impegno "che abbiamo portato avanti incessantemente in questi quattro anni sul fronte sociale" come comitato regionale Fis. "Una nuova declinazione per la scherma - ha concluso il presidente di Federscherma Paolo Azzi -, una disciplina al servizio della comunità, delle fasce deboli e soprattutto dei percorsi di ripartenza, a volte persino di rinascita, che le persone intraprendono attraverso il nostro sport".



