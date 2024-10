Torna La Passione per il Delitto, sul palco 20 scrittori noir

Venti scrittori noir saliranno sul palco dell'ottocentesca villa Greppi, domenica 20 ottobre, per la 23/a edizione del festival di narrativa poliziesca La Passione per il Delitto. Ideato da Paola Pioppi, il festival è realizzato grazie alla collaborazione tra l'associazione La Passione per il Delitto e il Consorzio Brianteo Villa Greppi, finanziatore della ventitreesima edizione della manifestazione dedicata alla narrativa di genere, una delle più longeve in Italia.

"Quest'anno la manifestazione si concentra in un solo giorno, la domenica, con un programma - spiega Paola Pioppi, ideatrice e curatrice del Festival - che occupa l'intera giornata: un nuovo format, rispetto ai due giorni delle ultime edizioni, che vuole andare incontro al pubblico, presentando tutti gli autori nel giorno e negli orari che negli anni si sono dimostrati più approcciabili, e che consentono ai tanti appassionati di narrativa poliziesca, di ritagliarsi un unico momento in cui dedicarsi completamente all'ascolto e alla conoscenza degli autori. Come sempre, in un mix studiato tra nomi consolidati e noti, nuove proposte, libri che spaziano nei sottogeneri del giallo e noir".

Tra gli ospiti, Rosa Teruzzi con "La ballata dei padri infedeli" (Sonzogno), Piero Colaprico con "Le vie della Katana" (Feltrinelli), Bruno Morchio con il suo ultimo libro "La badante e il professore" (Mondadori). 'Il colore giallo' è anche al centro della mostra di Armando Fettolini, che presenta alcune sue opere abbinate a un autore di noir.



