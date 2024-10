Prevenzione del tumore al seno, a Barilla il premio Impatto

Il gruppo Barilla ha oggi ricevuto il Premio Impatto all'università Bocconi di Milano dove si sta svolgendo il salone della Csr e dell'innovazione sociale. In particolare, il riconoscimento, arrivato alla sua terza edizione, è andato all'iniziativa di informazione e prevenzione in azienda dei tumori al seno.

Nella sede principale del gruppo a Pedrignano, alle porte di Parma, il gruppo ha organizzato una serie di incontri da parte di medici della Breast Unit dell'Azienda ospedaliero universitaria di Parma, che hanno fornito indicazioni sulla prevenzione, con la possibilità anche di avere consulenze individuali, mentre materiali informativi digitali sono stati resi disponibili sulla Intranet aziendale. Sempre nella direzione della prevenzione e della salute, ricordano dal Gruppo, va anche il programma "Si. Mediterraneo", nato da una collaborazione tra il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale dell'Università degli studi di Napoli Federico II e l'Università degli studi di Parma, per sensibilizzare chi fa parte del gruppo dei "benefici della Dieta Mediterranea (la migliore per prevenire i tumori) e sulle abitudini alimentari corrette". Questo impegno è rivolto anche ai clienti degli oltre cento Paesi in cui è presente Barilla, che per promuovere stili di vita sani dal 2010 ha riformulato quasi 500 prodotti e sono stati 16 quelli con un miglior profilo nutrizionale lanciati nel 2023 (per ridurre il contenuto di grassi, grassi saturi, sale e/o zucchero o incrementando il contenuto di fibre).

Rivolti ai ragazzi sono poi le attività educative e informative di Giocampus e Vivismart che hanno coinvolto oltre 44.500 i bambini in attività dedicate all'educazione alimentare, motoria e corretti stili di vita.



