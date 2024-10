Maltempo, Comazzi: 'Da Regione Lombardia attenzione costante'

"In riferimento all'ondata di maltempo che ha colpito la Lombardia, Regione sta seguendo in maniera costante l'evolvere della situazione, in particolare nelle aree in cui si sono verificati disagi". Lo afferma in una nota diffusa in serata Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia.

"L'intensificarsi di questi fenomeni meteorologici - aggiunge l'assessore - impone un'accelerazione nella realizzazione di infrastrutture a salvaguardia del territorio e della sicurezza dei cittadini". "Stiamo inoltre avviando, sul Lambro, la progettazione di una nuova vasca in un'area a sud di Monza, a protezione della città di Milano. Sul fronte del contrasto al dissesto idrogeologico - continua Comazzi -, Regione ha stanziato più di 1 miliardo di euro negli ultimi 5 anni e nei prossimi mesi saranno completate ulteriori vasche di laminazione che contribuiranno a limitare gli effetti avversi del maltempo: un obiettivo ormai vicino è l'apertura delle aree golenali di Cantù e delle vasche di Senago, che attenueranno il problema delle esondazioni nel Nord della città. Al Comune - conclude - chiediamo di fare la sua parte, garantendo una manutenzione accurata di tombini, pozzetti e della rete fognaria".



