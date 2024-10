Libri: "Adolescenti e salute", consigli utili per i ragazzi

Un libro che parla ai ragazzi. Agli adolescenti che frequentemente vengono trascurati dalla comunicazione in ambito sanitario, che prestano poca attenzione alla salute e che rischiano di abituarsi a comportamenti dannosi, sovente destinati a rimanere tali per tutta la vita (alimentazione non corretta, fumo, uso smodato di bevande alcoliche, niente sport).

"Adolescenti e salute. Aiutiamo i nostri figli a crescere sani, pratici consigli di medici e specialisti", nasce da un'idea di Tommaso Ciro Camerota. primario del reparto di Urologia di ICS Maugeri a Pavia.

Il volume, realizzato grazie al contributo liberale della Fondazione Ghislieri e della Fondazione Falciani onlus, è stato stampato in 15mila copie che verranno donate a studenti delle scuole medie superiori di Pavia, Milano e di altre province, in occasione di incontri ed eventi specifici. La pubblicazione è il frutto di una serie di incontri svoltisi negli scorsi anni con gli alunni di tre licei di Pavia (Cairoli, Copernico e Olivelli), coordinati anche con la partnership della Provincia di Pavia e con il supporto di Giancarlo Arbasini. Le prime 3.500 copie verranno consegnate proprio ai ragazzi che frequentano i tre istituti pavesi coinvolti nelle lezioni di "educazione alla salute".

"Il libro raccoglie alcune brevi riflessioni su cosa possono fare i nostri ragazzi per preservare il loro stato di salute - ha sottolineato il dottor Camerota alla presentazione svoltasi oggi al Collegio Ghislieri -. Divulgare la prevenzione primaria, ovvero comportamenti e stili di vita che possono ridurre l'incidenza di una determinata patologia prima che si sviluppi, è il miglior investimento che possiamo fare sulle future generazioni, con un impatto misurabile sul benessere dell'intera società".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA