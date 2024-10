Kessisoglu: 'Per la salute mentale c'è ancora tanto da fare'

Manuel Agnelli, Katia Follesa, Matteo Lancini e Michele Serra saranno ospiti dell'evento di punta della settimana di iniziative per la salute mentale organizzate in occasione della Milano4MentalHealth dall'associazione C'è Da Fare, fondata nel 2023 da Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi per contrastare le diverse forme di ritiro sociale e disagio psicologico e neuropsichiatrico negli adolescenti.

Tutti i giorni, da oggi al 17 ottobre, presso l'Aedicola Lambrate ci sarà la rassegna Edizione ̶straordinaria, un'ora di dibattito con diversi ospiti, per approfondire il tema della salute mentale nei giovani. Tra gli ospiti Matteo Bussola, Mario Calabresi, Katia Follesa e Angelo Pisani, Gherardo Colombo con Michele Canova.

Sabato 12 ottobre, invece, l'appuntamento sarà in Piazza Duomo a Milano, con l'evento La Grande Pagina Bianca di Ivan Tresoldi, prodotto in collaborazione con l'associazione Fare x Bene. Ai piedi del Duomo sarà presente un grande telo bianco che, insieme ai passanti, verrà trasformato in un'opera d'arte con i pensieri, i disegni e le parole di ogni partecipante.

Su un palco si esibiranno le band delle scuole superiori di Milano e Torino - partecipanti di SchoolVision a cura dell'associazione Gen Z Now -, intervallate da talk sul tema della salute mentale.

L'obiettivo è accendere un faro sul valore della salute mentale e far conoscere il progetto pilota di supporto ambulatoriale multidisciplinare ad alta intensità C'è Da Fare Safe Teen, lanciato un anno fa in collaborazione con il Reparto di Neuropsichiatria Infantile e Adolescenziale dell'Ospedale Niguarda di Milano. L'iniziativa oggi supporta per un anno 10 adolescenti tra i 13 e 17 anni e le loro famiglie.

"Dalla pandemia - dice Paolo Kessisoglu - le fragilità tra gli adolescenti sono aumentate in modo esponenziale e noi, all'interno dell'associazione, crediamo fortemente che sia importantissimo dare loro gli strumenti necessari per affrontare queste difficoltà. Nascono da questo pensiero progetti come quello avviato un anno fa con l'ospedale Niguarda e iniziative come quelle che ci portano ora all'Aedicola Lambrate per un'intera settimana e in Piazza Duomo il 12 ottobre, dove vi aspettiamo numerosi! Fare luce sul tema crediamo sia molto importante e, come dice anche il nome della nostra associazione, non dobbiamo mai dimenticare che c'è tanto ancora da fare".





