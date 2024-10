Interventi a Greco Pirelli, modifiche ai treni in 2 week-end

Rfi prevede variazioni alla circolazione di alcuni treni regionali e a lunga percorrenza nel nodo di Milano tra le ore 22 di sabato 12 ottobre e le 15.30 di domenica 13 e tra sabato 26 e domenica 27 ottobre a causa di lavori programmati nella stazione di Milano Greco Pirelli.

Tra i treni interessati dagli interventi gli Eurocity per la Svizzera tra Milano Centrale, Chiasso, Zurigo e Basilea, i treni suburbani S8 Tra Milano e Lecco via Carnate e i regio-express tra Milano, Lecco, Sondrio e Tirano. Cancellazioni parziali e variazioni di orario e di percorso interessano anche i treni R tra Milano Porta Garibaldi e Ponte San Pietro (Bergamo), la linea S7 Milano Porta Garibaldi - Lecco via Molteno, la S9 Saronno-Milano Porta Garibaldi, le linee R tra Milano Porta Garibaldi e Chiavenna (Sondrio) e tra Milano Greco Pirelli e Piacenza via Lodi. Coinvolte anche le linee R tra Milano Greco Pirelli e Brescia, S11 Milano-Como-Chiasso e regio-express tra Milano Centrale, Lugano e Locarno (Svizzera).

Tutti i dettagli sono indicati sul sito di Rfi e sui canali digitali di Trenord, presso il personale di assistenza ai clienti e nelle biglietterie.



