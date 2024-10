Il Gran Premio Jockey Club all'Ippodromo Snai San Siro

La riunione di corse più attesa della stagione ma non solo: domenica 13 ottobre si apriranno i cancelli dell'Ippodromo Snai San Siro per una giornata all'insegna dello sport, della musica e della storia dedicata non solo agli appassionati ma anche a bambini e famiglie.

I cancelli dell'impianto milanese apriranno alle 12 con diverse attività, a partire dal Tour in carrozza con cui i visitatori potranno compiere un breve giro dell'Ippodromo. Ma saranno diverse le attività offerte, a partire dal Battesimo della sella per i bambini da zero a 13 anni, oltre alle attività ricreative (grazie agli animatori della Fondazione Francesca Rava) dai giochi di gruppo alla baby-dance fino alle attività a tema western, con diverse competizioni nell'area verde come corsa a sacchi e lancio del lazio. Per gli adulti, intanto, ci sarà la possibilità di visitare l'Ippdromo con il tour #scoprisansiro, che consentirà anche di assistere alla partenza di una corsa direttamente dalle gabbie.

Dalle 14 infatti partirà lo spettacolo delle corse, con sette prove in programma tra cui la 102/ma edizione del Jockey Club, quest'anno supportato da Enel, riservato ai cavalli di 3 anni e oltre impegnati sulla distanza di 2.400 metri con un montepremi di 247.500 euro. Tra le altre prove, molto atteso è anche il Premio del Piazzale - Memorial Enrico Camici - Trofeo Arqana, sempre con protagonisti i cavalli di 3 anni ed oltre che correranno sulla distanza di 1.700 metri su pista grande. Tra le altre, ci saranno anche il Premio Milano Jockey Club PSA, il Premio Eupili e il Premio Omenoni - Trofeo Pollini.



