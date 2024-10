Una donna di 52 anni è morta dopo essere stata portata in ospedale in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Manerbio, in provincia di Brescia. In auto con la donna c'era anche la figlia 15enne rimasta ferita, ma non in pericolo di vita. L'auto sulla quale viaggiavano madre e figlia era uscita di strada nel pomeriggio senza coinvolgere altri mezzi.



