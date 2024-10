Assessore Milano, aperta per la 6/a volta la vasca per il Seveso

L'assessore alla Protezione Civile del Comune di Milano, Marco Granelli, torna a lamentare la presenza di una sola vasca per contenere le piene del fiume Seveso durante le ondate di maltempo come quella che dalla scorsa notte si è abbattuta sulla città, dove in poche ore sono caduti 35-40 millimetri d'acqua.

"Il Seveso - ha scritto l'assessore stamani sui social - ha subìto un repentino innalzamento e alle 8.15 abbiamo attivato la vasca. Stiamo cercando di usarla solo in emergenza e immagazzinando meno acqua possibile per evitare di averla piena e non poter più bloccare l'esondazione su Milano".

"Purtroppo è ancora la sola vasca in funzione, e meno male che a Milano c'è" annota ancora precisando che oggi la vasca è stata attivata per la sesta volta nel 2024.



