Università S. Raffaele quarta al mondo per qualità della ricerca

L'Università Vita-Salute San Raffaele (UniSR) è risultata la quarta università al mondo (a pari merito con Berkeley e la Carnagie Mellon Università) per la qualità della ricerca nella classifica THE (Times Higher Education) World University Ranking 2025.

Con un punteggio di 99 in questa voce è superata solo dal Massachusetts Institute of Technology (99.7), Stanford (99.6) e Harvard (93.3).

In classifica generale, Vita-Salute San Raffaele si posizione fra la 201 e 250ma posizione (quarta università italiana). UniSR raggiunge il top score (tra 98.4 e 99.7) in tutti gli indicatori della qualità della ricerca, che nel ranking ricopre il peso maggiore nella ponderazione dei dati (30%), vale a dire impatto delle citazioni, eccellenza della ricerca, forza della ricerca e influenza della ricerca.

"Siamo orgogliosi dello straordinario risultato raggiunto da UniSR nel THE, che pone un sigillo autorevole su UniSR, come istituzione votata alla qualità della ricerca, all'eccellenza della didattica, che ne è imprescindibilmente correlata e, in ultima analisi, al progresso della società basato sulla conoscenza", ha commentato il rettore Enrico Gherlone.

Dall'università sottolineano che "anche nelle aree della didattica, dell'ambiente di ricerca e dell'industria, l'ateneo si posiziona sopra i risultati medi conseguiti dalle altre istituzioni classificate e anche nelle prospettive internazionali il posizionamento in classifica è allineato al dato medio registrato dagli altri atenei. Peraltro, all'interno del pilastro della didattica, l'ateneo raggiunge l'eccellenza nell'ambito dei dottorati, con il punteggio massimo, pari a 100,00".



