Uccise anziana per rapinarla, ergastolo anche in appello

Ergastolo confermato oggi dalla Corte di Appello di Milano per Sergio Domenichini, 67 anni, con precedenti, arrestato nell'agosto 2022 con l'accusa di aver ucciso Carmela Fabozzi nella casa dove la pensionata 73enne viveva a Malnate, in provincia di Varese, per rapinarla.

Secondo quanto ricostruito l'uomo - che aveva conosciuto tempo prima la vittima in un centro anziani - l'ha massacrata colpendola con un vaso alla testa fino ad ucciderla, per poi rubare monili e cellulari, venduti in parte in un Compro Oro per pagarsi le vacanze trascorse al mare con la compagna.

Domenichini ha sempre negato ogni addebito, dichiarando di aver trovato la donna già morta e di averla "solo derubata", ma i giudici non gli hanno mai creduto.



