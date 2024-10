Trovato morto a Saint-Marcel l'uomo scomparso nel milanese

E' stato trovato senza vita nel vallone di Saint-Marcel, a circa 25 chilometri di Aosta, il corpo di Francesco Capuzzo, il trentatreenne di Basiglio (Milano) scomparso da casa il 24 settembre. Il cadavere era in fondo a un salto di roccia, in un'area impervia, nella zona delle vecchie miniere. Da stabilire se sia trattato di una caduta durante un'escursione in stile 'survival' che aveva annunciato di voler tentare o di un gesto volontario. Le ricerche si erano concentrate nella zona dal 7 ottobre, dopo che la sua auto era stata trovata più a valle, parcheggiata all'area pic nic di Les Druges, a circa 1.600 metri di quota.



