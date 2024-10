Sequestrati gli impianti del gas in stabile 'a rischio' a Milano

Sono state sequestrate 14 bombole nello stabile di via Cavezzali 11, a Milano nel corso di un'operazione per risanare l'edificio da anni al centro di problematiche. I controlli della Polizia locale hanno interessato sette appartamenti per verificare regolarità dei contratti di locazione, rispetto della normativa igienico-sanitaria, regolarità impianti elettrici e gas, e la regolarità delle persone. Oltre alla bombole sequestrate anche parti degli impianti.

"Un'azione preparata dall'impegno di questi mesi del Comune con Polizia Locale e area sicurezza, dell'ufficio igiene - ha spiegato l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli -. Con l'Amministratore, nei mesi scorsi, ci siamo prima preoccupati degli spazi comuni, cortile, scale, ascensori, cercando di portare regole e controlli e togliere i rifiuti". L'operazione - spiega Granelli - ha avuto l'assenso e la collaborazione di Prefettura e Questura e ha coinvolto vigili del fuoco e Ats oltre alla Polizia di Stato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA