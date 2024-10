Scuola: in un liceo milanese la filosofia incontra l'Ia

La Scienza dei Dati e l'Intelligenza artificiale (Ia) incontrano la filosofia per dare vita ad un nuovo modello didattico che formi gli studenti tanto sul piano tecnico quanto su quello della consapevolezza e del pensiero critico rispetto alla tecnologia. Accade a Milano, dove il Liceo Scientifico Scienze Applicate dell'istituto paritario Scuola Europa, introduce in didattica per l'anno scolastico 2025/2026 la curvatura in Scienze dei Dati e Ia con la compresenza di docenti di informatica e filosofia per 66 ore all'anno.

L'innovativo approccio della cooperativa "intende fornire agli studenti competenze utili non solo sul piano professionale, ma anche su quello personale della sfera privata, trasformandoli in utenti più attenti e preparati rispetto al tema centrale dei prossimi decenni: la pervasività capillare dell'Ia nella vita di tutti i giorni". Sul piano informatico - viene spiegato - si apprenderanno il funzionamento e le applicazioni concrete dell'analisi di big data, del deep learnig e degli algoritmi, accanto all'utilizzo di strumenti avanzati di Ia, generativa e non, e machine learning per stimolare la creatività dei ragazzi.

Sul piano filosofico, contestualmente, verranno approfonditi trasversalmente aspetti etici e sociali dell'Ia in tutte le discipline e ambiti della vita per sviluppare pensiero critico e consapevolezza tanto dei rischi quanto delle opportunità della rivoluzione digitale in atto.



