Oltre 500 casette non accatastate scoperte sul lago di Lugano

Si è conclusa con la scoperta di irregolarità edilizie per il mancato accatastamento di 583 unità abitative, in un'area di dimensioni di circa 110mila metri quadrati, l'attività della Sezione operativa Navale (Roan) della Guardia di Finanza di Como sul lago di Lugano.

E' stata controllata una struttura ricettiva nei pressi del Bacino nord del lago e il proprietario è stato segnalato all'Agenzia delle Entrate per l'iter sanzionatorio e la regolarizzazione della situazione urbanistica.

Nei suoi confronti, e in solido con i proprietari delle casette, sarà contestata anche l'evasione di tributi locali (IMU), che, per i soli ultimi cinque anni, ammonta a circa 750mila euro.

Le somme, sottolinea la Guardia di Finanza, se incamerate, avrebbero permesso all'Ente destinatario di offrire servizi migliori alla collettività.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA