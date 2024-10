Milano-Cortina: Varnier, extra costi? Si vuole trovare soluzione

"Gli extra costi sono un tema che da tanto tempo è in agenda, noi facciamo la nostra parte. Noi facilitiamo il più possibile, ma non ho un aggiornamento specifico, ma so che c'è la volontà di tutti nel trovare una soluzione positiva": lo dice Andrea Varnier, ad di Fondazione Milano-Cortina, a margine del punto stampa organizzato dopo il sopralluogo con il Cio al Villaggio Olimpico di Milano.

Sulle tariffe per le manifestazioni che sono state pubblicate nei giorni scorsi, l'ad spiega che si è "cercato di fare un lavoro sui prezzi più equilibrato possibile. Ci sono eventi con richiesta altissima, normale che si cerchi di massimizzare, però abbiamo cercato una forma di equilibrio. Poi è chiaro che per la finale dell'hockey non possiamo fare altrimenti, i ricavi della biglietteria sono la seconda voce di quelli che saranno i nostri ricavi. Cerchiamo di avere sempre gli stadi pieni cercando di massimizzare i ricavi".

Poi, sul sopralluogo, spiega che "siamo contenti, abbiamo fatto una sorta di valutazione che abbiamo visto a Parigi e di quanto questo possa essere utile e impattare su alcune nostre scelte. La visita al villaggio è stata molto utile anche per noi. Manca solo l'arredo, è un passo avanti molto importante.

Santa Giulia? I lavori stanno andando avanti molto bene, sappiamo che è una di quelle opere costantemente monitorate perché prevista pronta all'ultimo momento possibile, il nostro lavoro non è costruire ma monitorare, per poi riferire quello che è l'andamento al Cio, ma i tempi sono perfettamente rispettati".



