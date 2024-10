La Milano di Ugo Mulas in 300 scatti tra artisti e intellettuali

Un archivio fotografico della città di Milano dove protagonisti sono artisti, intellettuali, scrittori, da Dino Buzzati fino a Giorgio De Chirico o Lucio Fontana.

L'idea del fotografo Ugo Mulas (1928-1973) prende forma nelle sale espositive di Palazzo Reale grazie alla mostra "L'operazione fotografica", una delle più ampie retrospettive a lui dedicate, che si potrà visitare dal 10 ottobre al 2 febbraio 2025.

Sono oltre 300 le immagini, di cui molte mai esposte prima d'ora, preziosi scatti vintage, documenti, libri e filmati, che ripercorrono l'intera produzione del fotografo: dal teatro alla moda, dai ritratti di artisti internazionali, protagonisti della Pop art americana, a intellettuali, architetti, e personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo - come Dino Buzzati, Giorgio De Chirico, Marcel Duchamp, Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Arthur Miller, Eugenio Montale, Louise Nevelson, Gio Ponti, Salvatore Quasimodo, Giorgio Strehler, Andy Warhol e molti altri - dalle città fino al nudo e ai gioielli.

"Con questa retrospettiva, Milano rende omaggio non solo a un grande fotografo, ma anche a un uomo che ha saputo cogliere e trasmettere l'anima di questa città in continua evoluzione", ha dichiarato l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.

Artisti e intellettuali ma non solo, gli scatti testimoniano il profondo rapporto di Mulas con Milano, come si vede dai suoi primissimi scatti del 1953 del quartiere di Brera e del celebre bar Jamaica, o le fotografie delle periferie, della Stazione Centrale, dei dormitori e dei momenti quotidiani. Per la prima volta viene presentata un'intera sezione dedicata ad alcuni dei più importanti protagonisti del design e architettura del contesto milanese, come Gae Aulenti, Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Vittorio Gregotti e Gio Ponti; accanto a diverse immagini dell'artista Fausto Melotti, scultore, affezionato amico di Ugo Mulas.



