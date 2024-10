In Lombardia ogni anno 90mila casi di trombosi venosa

In Lombardia in media ogni anno si verificano 90mila nuovi casi di trombosi venosa che arrivano negli ospedali e pronto soccorso. Numeri illustrati durante il convegno 'La salute scorre nelle vene' tenutosi a Palazzo Pirelli in occasione della 'Giornata Mondiale del Tromboembolismo Venoso' in programma il 13 ottobre.

"In questo scenario - ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani - i programmi di screening e le campagne di informazione sono strategiche per prevenire una patologia strettamente collegata agli stili di vita. Nella nostra Regione la cultura della prevenzione è forte e consolidata: su questa strada dobbiamo avere la capacità di fare sistema, creare sinergie, mettere in rete energie, idee, competenze e risorse".

Oltre a Romani, al convegno sono intervenuti anche l'assessore al Welfare Guido Bertolaso, il capogruppo di FdI Christian Garavaglia, la consigliera di FdI Paola Bulbarelli e la consigliera di Lombardia Ideale Marisa Cesana.

"Dobbiamo pensare a un 'mese in giallo' dedicato alla sensibilizzazione sulla trombosi venosa profonda, terza patologia cardiovascolare più frequente, con iniziative che possano coinvolgere cittadini, medici e pazienti - ha detto Bulbarelli -. Una sola giornata non è sufficiente, in quanto si tratta di una patologia, diffusa, poco conosciuta e dalle gravi conseguenze".



