Il Salone del Mobile in Cina con 2 eventi a Shanghai e Hong Kong

Il Salone del Mobile di Milano rinnova il dialogo con la Cina che da novembre accoglierà due nuovi eventi internazionali.

La prima destinazione è Shanghai, dove, dall'8 al 10 novembre, Salone del Mobile sarà per la prima volta project partner della West Bund Art & Design, tra le più prestigiose fiere d'arte asiatiche. Protagonista sarà 'The Orbit's Orbit', installazione performativa dedicata al design italiano firmata dall'artista Matilde Cassani. Allestita negli spazi di The Orbit, architettura progettata da Heatherwick Studio, l'installazione dialogherà con più di 50 icone del Made in Italy.

La seconda tappa in Cina sarà Hong Kong, dall'11 al 21 novembre, con 'SaloneSatellite Permanent Collection 1998-2024 Exhibition'. La mostra presenterà una selezione di oltre cento progetti della Collezione Permanente del SaloneSatellite. Un omaggio ai talenti emergenti che sono oggi riconosciuti a livello globale, grazie all'hub under 35 del Salone, fondato e curato da Marva Griffin Wilshire.

"Con questa seconda tappa internazionale in Cina, il Salone del Mobile mira a presidiare e stimolare un mercato che pare in sofferenza, seppur nella sua fascia alta risulti molto vivace e di grande interesse per il Made in Italy" commenta Maria Porro, presidente del Salone del Mobile.

Dopo la Cina, Salone del Mobile tornerà a viaggiare in Europa, Nord America e Stati Uniti per condividere le prime anticipazioni della prossima edizione del Salone che si terrà dall'8 al 13 aprile 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA