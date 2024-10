Il 13 ottobre visite e concerti negli ospedali storici d'Italia

Il 13 ottobre 2024 si celebra la terza Giornata nazionale degli ospedali storici d'Italia. Tutti i nosocomi della rete Acosi (Associazione culturale per gli ospedali storici italiani) apriranno al pubblico i propri spazi monumentali, offrendo ai visitatori visite guidate e concerti gratuiti.

"Coniugare il binomio 'Arte e Cura' è la sfida degli ospedali storici presenti in Italia, facendo convivere e prosperare due realtà: quella sanitaria e quella storico-artistica" spiega il presidente Acosi, Gennaro Rispoli.

Tante le iniziative in programma. A Napoli, città che quest'anno ospita la presidenza di turno, tra le altre cose verrà inaugurata (ore 10.30) - nell'ex Ospedale della Pace in Via dei Tribunali - la mostra dal titolo 'L'Ospedale e la città', realizzata dal Museo delle Arti Sanitarie e Acosi.

Sempre all'ex Ospedale della Pace (alle 11.30) si terrà poi il concerto del Quartetto Gagliano.

Al di là delle iniziative che prenderanno vita a Napoli, le strutture che in tutta Italia ospiteranno concerti ed eventi sono: Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Ospedale S. Maria Nuova di Firenze, Ospedale Civile SS. Giovanni e Paolo di Venezia, Ospedale Santo Spirito in Sassia e il Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata di Roma.

E ancora, l'Ospedale San Gerardo dei Tintori di Monza, l'Ospedale S. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, l'Ospedale Galliera di Genova, Spedali Civili di Brescia, Ospedale Maggiore di Lodi e i complessi storici dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Irccs Istituto Ortopedico Rizzoli e i complessi dell'Azienda Usl di Bologna.



