Denuncia del ginnasta Bartolini,'aggredito,Milano è una giungla'

"Milano è una città raccapricciante".

Lo sfogo, via Instagram, è di Nicola Bartolini, ginnasta azzurro cagliaritano di origine ma residente nel capoluogo lombardo, dopo una tentata rapina ai danni. I fatti risalgono, secondo quanto raccontato dall'atleta - medaglia d'oro nel corpo libero ai Mondiali di Kitakyushu del 2021 -, alla serata di ieri.

"Sono stato aggredito alle 20 sotto casa mentre portavo fuori il cane - scrive su Instagram - per rapinarmi del telefono. Per sua sfortuna anziché portami via il cellulare ha preso solo tantissimi pugni in faccia". Ma anche Bartolini fisicamente non ne è uscito bene: le immagini social lo ritraggono con un bernoccolo in fronte e con un'escoriazione sulla mano destra.

"Non c'è sicurezza in questa giungla di città, ne succedono di tutti i colori ogni giorno - prosegue l'iridato nel suo sfogo -.

Non so come sarebbe andata a finire se fosse successo a una signora o una ragazza, mi ritengo fortunato ad aver preso solo un pugno in fronte ma sicuramente è stato più sfortunato il mio aggressore".



