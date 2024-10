Chapman,'noi ignorate,Tre Valli Varesine da fermare anche donne'

"Avevamo chiesto anche noi ai commissari di fermare la corsa, ma siamo state ignorate". E' l'accusa dell'australiana Brodie Chapman, campionessa del mondo della staffetta mista a Zurigo 2024 e in gara alle Tre Valli Varesine femminile con la LIDL-TREK, dopo che la gara maschile era stata fermata su richiesta dei corridori per la pioggia e le condizioni difficili della strada.

"Come ciclisti, vogliamo sempre correre: ma in questa occasione diverse colleghe hanno espresso a me e tra di loro preoccupazione, alla luce dei recenti eventi", ha detto Chapman rispondendo via social alla domanda del sito specializzato Domestique. Chiaro il riferimento all'incidente, poi rivelatosi mortale, a Muriel Furrer, la svizzera caduta in gara sull'asfalto bagnato durante la rassegna iridata a Zurigo. "Si poteva vedere che molte cicliste avvertivano mancanza di visibilità e che i tombini pieni d'acqua non erano sicuri.

Abbiamo provato ad allertare i commissari ma siamo stati ignorate". E alla domanda se gli organizzatori non abbiano voluto fermare la corsa, la risposta e' stata. "Questo non lo so...".



