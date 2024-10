Camion carico di etanolo esce di strada ne Pavese

Un camion carico di etanolo, sostanza altamente infiammabile, è uscito parzialmente fuori strada nella tarda serata di ieri lungo la provinciale 193 nel comune di Zinasco (Pavia).

Per consentire l'intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con diverse squadre dalla sede centrale di Pavia e dai distaccamenti di Garlasco e Belgioioso , è stato necessario interrompere la circolazione durante la notte e per buona parte della giornata di oggi. E' intervenuta anche la squadra NBCR (Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico) per effettuare il travaso della sostanza in un'altra cisterna. La situazione è tornata alla normalità nel pomeriggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA