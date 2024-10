A.Fontana, offeso da Rfi, troppi disservizi su rete ferroviaria

"Ultimamente nel trasporto ferroviario di puntuale ci sono solo i disservizi sulla rete. Lo dico senza mezzi termini: la situazione è inaccettabile e sono profondamente indignato e offeso dalla gestione di Rfi. Pretendo risposte concrete e non sono più disposto ad accettare le solite scuse". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che ha incontrato, insieme all'assessore ai Trasporti Franco Lucente, i i rappresentanti di FerrovieNord, Rfi e Trenord.

"Serve un puntuale cronoprogramma e il dettaglio degli interventi che verranno posti in essere. Oltre a un maggiore coordinamento con Trenord e una comunicazione diversa - ha aggiunto - perché i cittadini hanno il diritto di conoscere per tempo gli eventuali disservizi che dovranno affrontare durante la giornata".

E comunque "ricordo ancora il protocollo sottoscritto insieme nel 2019 che prevedeva un investimento di 14 miliardi in 7 anni, ma credo al momento non sia stato impegnato neanche 1 miliardo e dubito che ci sarà la capacità di spenderne 13 nei prossimi 2 anni" ha concluso il governatore della Lombardia.



