Statale di Milano pioniera forma gli psicologi in area medica

L'Università Statale di Milano è pioniera in Italia con il primo corso di laurea triennale in 'Scienze psicologiche per la prevenzione e per la cura', istituito nella facoltà di Medicina e Chirurgia. Gli interventi di tipo psicologico diventano così parte del percorso di cura.

Si tratta della prima esperienza di questo tipo in Italia che ha già riscosso successo, sono state oltre 1.600 le richieste di partecipazione al test d'ingresso, a fronte di 100 posti disponibili. Fino ad oggi mancava un corso di laurea focalizzato sia sulla prevenzione che sulla cura e che integrasse questi temi nel contesto clinico-sanitario.

"È una iniziativa che rappresenta l'innovatività della Statale in area medica", ha commentato la rettrice Marina Brambilla che ha sottolineato il contributo capillare dell'ateneo nell'ambito della sanità lombarda. "Su 700 docenti della nostra facoltà medica, 350 hanno funzioni assistenziali negli ospedali del territorio - ha aggiunto -. Abbiamo 158 primari, di cui 116 di ospedali pubblici, 60 Scuole di specializzazione di area medico sanitaria, 3.500 specializzandi e 8.500 studenti".

"La nostra ambizione - ha aggiunto Gianluca Vago, direttore del Dipartimento di Oncologia e Onco-Ematologia dell'Università degli Studi di Milano -, è quella di formare una nuova generazione di professionisti che spenderà le proprie competenze in ambito sanitario. La presenza dello psicologo è fondamentale per garantire un approccio multi disciplinare ai malati".

I laureati di questo nuovo corso saranno preparati per migliorare l'aderenza dei pazienti alle cure, la qualità della vita e garantire una gestione efficace delle malattie croniche.

"Il nostro programma si focalizza sull'importanza degli aspetti psicologici ed etici nella prevenzione, diagnosi, comunicazione e gestione delle malattie", ha spiegato Roberta Ferrucci, docente di Neuropsicologia e neuroscienze cognitive dell'Università degli Studi di Milano, coordinatrice della laurea triennale.



