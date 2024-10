Scende dall'auto dopo incidente, 24enne travolta e uccisa in A4

E' stata chiarita con il passare delle ore la dinamica dell'incidente in cui ieri sera è morta una ragazza di 24 anni lungo l'autostrada A4 tra Palazzolo e Rovato, nel Bresciano. La giovane, di origini marocchine, residente a Chiari, viaggiava da sola in auto e dopo aver perso il controllo della vettura è andata a sbattere contro il guardrail. Quanto è scesa dal veicolo, probabilmente con l'intento di mettersi in salvo, è stata travolta da due furgoni, che non sono riusciti a evitare l'impatto.



