Premiate a Monza le campionesse olimpiche Vero Volley

Le campionesse della squadra di pallavolo Vero Volley (Monza), Paola Egonu, Anna Danesi, Myriam Sylla e Alessia Orro, che insieme alle compagne della Nazionale Italiana hanno conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, sono state premiate dal Comune di Monza con la "Corona Ferrea" e hanno ricevuto un encomio di merito alla Nazionale Italiana di Pallavolo Femminile da parte della Provincia di Monza e Brianza.

Il premio Corona Ferrea è una riproduzione in scala della corona della regina Teodolinda, quale riconoscimento per merito sportivo da parte dell'amministrazione comunale. Alla premiazione hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Monza Paolo Pilotto e l'assessore allo Sport Viviana Guidetti, il Presidente regionale Fipav, Piero Cezza, il Presidente del Comitato Territoriale di Milano-Monza-Lecco della Fipav, Massimo Sala e la Presidente del Consorzio Vero Volley, Alessandra Marzari.

"Le atlete che abbiamo premiato oggi, oltre ad essere testimoni autentiche della bellezza e del valore dell'impegno sportivo confermano l'importanza dello sport per la città di Monza - ha spiegato il sindaco di Monza, Paolo Pilotto - come dimostra anche il raggiungimento del dodicesimo posto della nostra città e della nostra provincia nell'indice di sportività 2024 del Sole 24 Ore - ha aggiunto - relativo alla diffusione dello sport sul territorio e ai risultati sportivi".

"I successi sportivi internazionali ottenuti dal team che ha trionfato alle Olimpiadi 2024 ci raccontano di valori che ci stanno molto a cuore - ha dichiarato il presidente della Provincia, Luca Santambrogio - coraggio, forza, determinazione, abnegazione, ma anche lavoro di squadra e altruismo. Sono queste le virtù che resteranno impresse nel cuore di tutti, soprattutto delle giovani generazioni, e ci è sembrato giusto riconoscerlo".





