Nel box un bazar di merce di valore rubata, tre denunce a Milano

Avevano nascosto in un box un bazar di borse, orologi, gioielli e monili in gran parte molto costosi. Gli agenti del Commissariato centro della Polizia hanno denunciato due cileni di 35 e 20 anni e una connazionale di 34, tutti con precedenti di polizia, per ricettazione, e i due uomini anche per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Gli agenti della Squadra investigativa del Commissariato hanno individuato a Corsico (Milano) un'auto con due persone, già segnalata perchè usata per dei furti. L'auto è arrivata in un'area con alcuni box in piazza 1° Maggio, dove i due occupanti hanno scaricato dei trolley. I poliziotti li hanno subito controllati, oltre ai due trolley, in un box a due borse da viaggio, tre pc portatili, un paio di cuffie e un passaporto di una donna. Tutto rubato nel parcheggio di un outlet di Rodengo Saiano in provincia di Brescia. Nel bagagliaio dell'auto, sono stati trovati diversi gioielli tra cui collane e orecchini della stessa donna derubata; nel cruscotto, invece, un contenitore con due anelli e nella portiera due punte di trapano, un coltello a lama pieghevole e una forbice utilizzati probabilmente per infrangere i vetri delle auto.

In casa del 35enne, dove c'era la compagna 34enne, i poliziotti hanno trovato infine 12 borse, sei paia di scarpe, zaini, cinture, occhiali, tutte di marche di moda prestigiose e due orologi Rolex. Gli agenti hanno scoperto che diversi prodotti sequestrati erano stati pubblicati su siti per la vendita online.

Nei prossimi giorni sarà diffusa sul sito della Questura di Milano, nella sezione bacheca oggetti rinvenuti, tutta la merce recuperata per individuarne i legittimi proprietari.



