L'ex leghista Marco Reguzzoni aderisce a Forza Italia

Marco Reguzzoni, presidente dell'Associazione 'I Repubblicani' ed ex leghista vicino a Umberto Bossi, aderisce a Forza Italia dopo che già alle scorse europee si era candidato da indipendente nelle liste azzurre. Lo annunciano in una nota Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale del partito in Lombardia e Letizia Moratti, europarlamentare e presidente della Consulta azzurra.

"Ho accettato questa proposta - dichiara Reguzzoni, ex capogruppo del Carroccio alla Camera - per dare seguito al percorso intrapreso alle europee e portare avanti gli ideali liberali e federalisti, da sempre il pilastro delle mie convinzioni. Sono convinto di poter dare il mio modesto contributo alle componenti interne a Forza Italia che si richiamano ai principi federalisti e liberali, lavorando nel solo partito del centrodestra in cui europeismo, federalismo e libertà si coniugano in modo moderno e positivo".

Ad ogni modo "non rinnego nulla del percorso fatto in passato, anzi lo rivendico a testa alta, ma resto coerente con le mie idee di fronte a evidenti cambiamenti, legittimi sia chiaro, di altri movimenti politici" aggiunge.

"Reguzzoni ha una grande esperienza nella vita pubblica amministrativa, un coerente attaccamento ai valori liberali e federalisti, ma soprattutto un radicamento profondo nel nostro territorio - commenta Sorte -, per questi motivi ho fortemente voluto il suo ingresso in Forza Italia. Marco entra a far parte della squadra sul territorio e sono convinto che proseguiremo insieme l'ottimo lavoro iniziato in occasione delle elezioni europee, dove ha ricevuto oltre 8.000 preferenze".



