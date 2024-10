Intesa Sanpaolo supporta le Pmi italiane negli Emirati Arabi

Intesa Sanpaolo, in collaborazione con l'ambasciata italiana ad Abu Dhabi e quella degli Emirati a Roma, ha incontrato le piccole e medie imprese italiane per supportarle nel loro percorso di crescita e sviluppo sui mercati esteri. Un'occasione di confronto attivata dal gruppo guidato da Carlo Messina che nell'occasione si è avvalso della sinergia con le diplomazie dei due Paesi, con la partecipazione degli ambasciatori Adbulla Ali Al Subousi e Lorenzo Fanara e degli addetti tecnico-economici delle due sedi diplomatiche.

Chiave di volta è il programma di Intesa Sanpaolo centrale nelle strategie di sviluppo delle imprese clienti, che possono contare sulla messa a disposizione di 120 miliardi di euro fino al 2026 per accompagnare le progettualità in ambiti prioritari tra cui, accanto a Transizione 5.0, energia e progresso digitale, spiccano la fidelizzazione e lo sviluppo sui mercati esteri. Hanno incontrato le imprese, oltre ai rappresentanti diplomatici, anche i manager di Intesa Sanpaolo con Stefano Barrese, responsabile divisione banca dei territori; Gregorio De Felice, capo economista e responsabile research department e Anna Roscio, executive director sales&marketing imprese.

Intesa Sanpaolo è presente negli Emirati Arabi con le filiali di Dubai e Abu Dhabi della rete estera della divisione Imi Corporate & Investment Banking. Gli scambi commerciali dell'Italia con gli Emirati Arabi nel 2023 hanno raggiunto 8,8 miliardi di euro (+9,5%). Lo stock di investimenti diretti esteri negli Emirati Arabi al 2023 era di 225 miliardi di dollari, mentre l'ammontare degli investimenti emiratini nel mondo era di 262 miliardi di dollari.



