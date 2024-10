Ex leghisti Grimoldi e Castelli fondano il 'Patto per il Nord'

Gli ex leghisti Paolo Grimoldi, recentemente espulso dal Carroccio, Roberto Castelli e Roberto Bernardelli danno vita a 'Patto per il Nord', una "nuova realtà federalista".

Un'associazione che "ha già ottenuto un grande risultato - si legge in un comunicato stampa -, ossia federare quasi tutte le realtà politiche, associative e civiche di ispirazione autonomista e federalista in un'unica entità associativa confederata con comune denominatore una riforma costituzionale in senso federale alla Gianfranco Miglio".

Il 13 ottobre 'Patto per il Nord' svelerà il simbolo dell'associazione confederale: "Noi crediamo che il Nord possa e debba ripartire. Vogliano ridare dignità e coraggio - si legge nella nota -. Crediamo che con impegno si possa ripartire dai nostri Comuni, dalle nostre Province riaffermando quei valori di federalismo e di libertà contraddistinsero gli ideali di Miglio, di Bossi, passando da Carlo Cattaneo a Don Sturzo e ai milioni di amici del Nord che credettero allora e credono ancora oggi in questo grande sogno".



