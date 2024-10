Books Friends Forever, nuovo format per i giovani a Bookcity

Debutta Books Friends Forever alla tredicesima edizione di BookCity Milano. È un nuovo format, dedicato ai lettori e alle lettrici più giovani e ai loro generi preferiti, dal l romance al fantasy, dai fumetti alla narrativa young adult fino ai classici e alla mitologia. Due giorni di incontri, attività e dialoghi, ideata in collaborazione con ilLibraio.it, sabato 16 e domenica 17 novembre, a Base Milano.

Protagonista di Books Friends Forever-Bff sarà il pubblico che negli ultimi anni ha avuto un forte impatto sul mercato editoriale, sulle abitudini di lettura e sulla comunicazione legata ai libri, soprattutto online. Ci saranno: Karim B., Jonathan Bazzi, Megi Bulla (@labibliotecadidaphne), Francesca Crescentini (Tegamini), Daniel Cuello, Erin Doom, Fumettibrutti, Ribes Halley, Enrico Galiano, Felicia Kingsley, Massimo Osanna, Valeria Parrella, Teresa Radice, Hazel Riley, Carmelo Romano (@timidalibreriadelriccio), Stefano Turconi, Yi Yang, Zerocalcare e Ilenia Zodiaco.

Curato da Antonio Prudenzano, responsabile editoriale del sito ilLibraio.it, il programma prevede panel, incontri con autrici e autori, giochi e laboratori creativi, tutti gratuiti su prenotazione, con la partecipazione di creator molto seguite su Instagram, TikTok e YouTube. Oltre a diversi gadget, i partecipanti avranno a disposizione uno spazio libreria, un'area photo booth per selfie, live e video, e un muro di post-it colorati, dove ragazze e ragazzi potranno condividere i loro libri preferiti, in collaborazione con Libraccio. Saranno inoltre presenti spazi più intimi dove poter leggere o rilassarsi.

Il programma dettagliato è disponibile da oggi, 8 ottobre, anche sul sito di BookCity Milano.

Ad aprire la due giorni sarà il 16 novembre alle 10.30 un panel che vedrà protagoniste tre delle più seguite creator del mondo librario, per discutere di come i social e le piattaforme hanno rivoluzionato il modo di parlare di libri e dell'impatto che hanno avuto sul giornalismo culturale, insieme a Megi Bulla (@labibliotecadidaphne), Francesca Crescentini (Tegamini) e Ilenia Zodiaco, con la partecipazione dello scrittore e insegnante Enrico Galiano. L'incontro conclusivo, il 17 novembre alle 17.30 avrà come protagonista Erin Doom, una delle scrittrici italiane più lette degli ultimi anni, di recente tornata in libreria con Arcadia - Stigma 2 (Magazzini Salani). Books Friends Forever si concluderà alle 18.30 con i saluti di Stefano Mauri, vice presidente della Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri e coordinatore della tredicesima edizione di BookCity Milano che si terrà dall'11 al 17 novembre e avrà come focus tematico Guerra e pace.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA