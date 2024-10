Assessore Granelli: 'A Milano in 12 ore oltre 70 mm di pioggia'

"A Milano in 12 ore sono caduti più di 65-70 millimetri di pioggia e anche a nord della Brianza siamo arrivati a 80-90 millimetri, che hanno aumentato i livelli dei fiumi". Lo ha spiegato l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli, dopo il maltempo che ha colpito la città con forti piogge da questa mattina. "Il Seveso è cresciuto molto e alle 14:20 abbiamo aperto la vasca che ha potuto raccogliere l'acqua ed evitare per la quinta volta nel 2024 - ha aggiunto - l'esondazione dei quartieri di Niguarda, di Prato Centenaro e dell'Isola".

"Si è alzato molto anche il Lambro che è arrivato a Brugherio, alle porte di Milano, a più di 3 metri. Si sono allagati i prati del Parco Lambro e purtroppo i tombini del quartiere di Ponte Lambro hanno fatto uscire l'acqua per due ore - ha spiegato -, dalle 14:15 alle 16:15". A Ponte Lambro si sono allagate "solo alcune strade" perché ci sono stati degli interventi per togliere alcuni alberi dal fiume, inoltre era stata avvisata la popolazione ed erano stati posizionati ieri sera e ieri notte molti sacchi nel quartiere per contenere l'acqua, che così non è entrata nelle case, nelle cantine e nei negozi. "Ora dalle 16 è tutto rientrato", ha detto ancora l'assessore.

"È chiaro che bisogna lavorare per prevenire queste situazioni, dobbiamo realizzare le altre vasche del Seveso e sul Lambro togliere le paratie e fare la vasca, poi migliorare ancora il sistema di fognature - ha concluso -. Tutti i sottopassi oggi hanno funzionato non c'è stata nessuna interruzione, grazie al lavoro di questi tre anni in cui abbiamo potenziato le pompe e le vasche, grazie al lavoro assiduo di monitoraggio e pulizia. Questo è il modo con cui Milano sta rispondendo alle emergenze".



