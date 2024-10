Fontana: 'Il 60% delle donne lombarde coinvolte in screening per il tumore al seno'

Ha preso il via dal Palazzo Lombardia di Milano 'Ottobre in salute… Donna', iniziativa dedicata alla prevenzione del tumore al seno. "Ad oggi il 100% delle donne residenti in Lombardia che appartengono alla fascia di età 45-74 anni - ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - riceve la lettera di Ats per lo screening mammografico. Il tasso di copertura è cresciuto nel 2023 al 59,8%, tra i più alti mai registrati in Lombardia".

L'iniziativa dell'associazione 'Salute Donna ODV' patrocinata da Regione Lombardia, prevede visite gratuite in molte piazze di diverse città lombarde tramite il posizionamento di un autocaravan attrezzato della Croce Rossa Italiana.

"La prevenzione è l'unica arma efficace contro i tumori della mammella - ha sottolineato il presidente - e per questo Regione Lombardia già da anni ha ampliato la platea delle donne coinvolte nello screening coinvolgendo la fascia d'età da 45 a 74 anni".

Il governatore ha anche ricordato la possibilità di auto-prenotazione delle donne che rientrano nel target, tramite il portale Prenota Salute: "Più di 15.000 donne - ha precisato - si sono già auto-prenotate sulla piattaforma".

Sebbene "nella lotta al cancro sia già stato fatto tanto, in termini di progresso medico scientifico - ha commentato l'assessore a Disabilità e Famiglia Elena Lucchini - permane molto forte il bisogno di tenere alta l'attenzione sulla prevenzione, proprio perché le neoplasie della mammella sono tra i tumori a più alta sopravvivenza che possono beneficiare di terapie adeguate e di diagnosi precoci e tempestive".

Anna Maria Mancuso, presidente di Salute Donna ODV , ha portato la sua esperienza personale: "Sono un ex paziente oncologica e se dopo trent'anni sono qui a raccontarlo, è proprio grazie alla prevenzione. Con la nostra associazione offriamo screening gratuiti in 34 tappe del nostro camper sul territorio, invito tutte le donne a venire a trovarci".



