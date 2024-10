A Milano prosegue fino a mezzanotte l'allerta maltempo

Prosegue fino a mezzanotte a Milano l'allerta moderata, arancione, per rischio idrogeologico e idrico.

Sono previste piogge copiose, per questo durante l'allerta i cittadini, come spiega il Comune, sono invitati a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Il Centro operativo comunale della Protezione civile è attivo da stamane per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.



