A Milano piove da ieri, il livello dei fiumi sale lentamente

Piove da ieri sera su Milano e, per quanto riguarda i bacini dei fiumi Olona, Seveso e Lambro, l'assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile del Comune di Milano. Marco Granelli scrive sulle sue pagine social che "per ora l'intensità non è elevata e quindi i livelli salgono lentamente e per ora non destano preoccupazione".

"I sottopassi sono tutti in funzione regolarmente. Bisogna capire come si evolveranno le piogge in giornata quando sono previste intensificazioni. Il sistema di Protezione Civile è attivato e le persone e i mezzi sono pronti", conclude l'assessore.



