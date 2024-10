A Milano il primo Pet Welfare Forum

Sensibilizzare la gestione del rapporto con gli animali domestici e garantire il loro benessere nel rispetto dell'ambiente che li circonda sono i temi al centro del primo Pet Welfare Forum, che si terrà dal 16 al 18 ottobre presso l'Hotel Meliá di Milano.

"Gli animali da compagnia - ha dichiarato l'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia Barbara Mazzali - rivestono un ruolo sempre più importante nella nostra società offrendo affetto e supporto emotivo a molte persone. I pet sono diventati veri e propri compagni di vita stando al nostro fianco perfino durante i nostri viaggi. Il turismo petf riendly, infatti, è una tendenza in forte espansione, rispondendo alle esigenze di un numero sempre maggiore di viaggiatori. Molte destinazioni e tanti hotel stanno adeguando le proprie strutture per accogliere i pet, offrendo non solo un'esperienza migliore a chi viaggia ma anche opportunità economiche attraverso l'ampliamento dei servizi offerti".

Per l'assessora all'Ambiente e Verde del Comune di Milano Elena Grandi, quella di Milano "sarà l'occasione per potersi confrontare su temi specifici come, ad esempio, la questione legata all'accudimento di cani molossoidi: il Comune di Milano è stato tra i primi a rendere obbligatorio il patentino (che viene rilasciato da Ats) per chi possiede razze speciali, utile a fornire le conoscenze teoriche e di gestione o di responsabilità legate a questa particolare razza e anche per prevenire eventuali abbandoni di questi cani nei canili".

Il Forum darà la possibilità agli operatori del settore degli animali domestici e ai visitatori di condividere contenuti di valore e tematiche cruciali. Le tre giornate, aperte al pubblico previa iscrizione gratuita, offriranno una panoramica completa e dettagliata di tutte le tematiche più importanti, tra cui il turismo-accoglienza e il focus sui "cani molossoidi, molossi e terrier di tipo bull".



