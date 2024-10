Tar Lombardia conferma calendario caccia, esulta la Regione

Il calendario venatorio 2024/2025 di Regione Lombardia è confermato sia per le date di chiusura sia per le giornate integrative. Lo ha stabilito, questa mattina, la seconda sezione del Tar Lombardia, che ha respinto il ricorso contro la delibera della giunta regionale dello scorso 15 luglio presentato da diverse associazioni.

"È una vittoria su tutta la linea - commenta l'assessore all'Agricoltura Alessandro Beduschi - che conferma le nostre buone ragioni e premia il grande lavoro svolto dagli uffici dell'assessorato per elaborare un calendario equilibrato e basato su motivazioni fondate, anche nelle parti in cui ci si discosta dal parere di Ispra, che è obbligatorio ma non vincolante".

Dopo la sentenza del Tar, le attività di caccia in Lombardia proseguono quindi regolarmente come previsto. "Salutiamo positivamente questa decisione - conclude Beduschi - che tutela gli interessi legittimi dei cacciatori lombardi e dimostra che quando si assumono provvedimenti basati sul rigore scientifico questi non possono che essere accolti, al di là delle barriere ideologiche".



