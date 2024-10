Malore mentre fa il bagno a Calasetta, muore turista 81enne

Si è sentito male mentre faceva il bagno e non è più riuscito a tornare a riva. Tragedia oggi pomeriggio sulla spiaggia di Sotto Torre a Calasetta: vittima un turista di Mantova di 81 anni, in vacanza nella località del sud Sardegna dove l'uomo aveva una casa. Sono stati alcuni bagnanti a soccorrerlo e portarlo sulla battigia, ma era già privo di sensi. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il 118. I medici hanno provato a rianimare l'81enne, ma per lui non c'è stato nulla da fare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA