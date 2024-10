'I Funerali dell'anarchico Pinelli' trovano casa al Museo del '900

'I funerali dell'anarchico Pinelli' di Enrico Baj sarà finalmente esposta al pubblico in modo permanente al Museo del Novecento di Milano. Lo ha annunciato l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, nel corso della presentazione della mostra dedicata all'artista, che celebra i cento anni dalla nascita. 'I funerali dell'anarchico Pinelli' realizzata da Baj in memoria di Giuseppe Pinelli, che morì cadendo da una finestra della questura di Milano accusato ingiustamente della strage di piazza Fontana, aprirà la nuova area del Museo del Novecento, la cosiddetta 'manica' che sarà inaugurata giovedì. L'opera però, ora in mostra nella Sala delle Cariatidi per la mostra BajchezBaj, arriverà nella nuova area museale solo il prossimo febbraio.

L'opera "verrà esposta al Museo del Novecento nella zona che verrà completamente riallestita, il piano più alto di Palazzo Reale collegato all'Arengario, quindi al Museo del Novecento - ha spiegato Sacchi -. La cosiddetta 'manica' sarà una sorta di lunga digressione nel Novecento arrivando fino a giorni nostri, con artisti viventi che hanno seguito anche il grande riallestimento".

'I funerali dell'anarchico Pinelli' "una volta finita la mostra sarà posizionato in apertura di questa lunga galleria - ha aggiunto -, ed è una grande novità per la città l'acquisizione di un'opera che è di grandissimo valore grazie a un'operazione di donazione" da parte della Fondazione Marconi.





